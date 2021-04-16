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ريال مدريد يكافئ بنزيمة

بنزيمة
كريم بنزيمة محتفلاً بهدفه في مرمى برشلونة

ريال مدريد يكافئ بنزيمة

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العربية. نت

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كشفت تقارير صحافية إسبانية، يوم الجمعة، أن نادي ريال مدريد يرغب في تمديد عقد مهاجمه كريم بنزيمة إلى 2023.

وقالت "ماركا" في تقرير لها إن الفرنسي يريد الاستمرار إلى عام آخر، إذ ينتهي عقده صيف 2022، وأضافت: بنزيمة على وشك إنهاء تجديد عقده مع ريال مدريد حتى 2023، سيتم توقيع العقد الجديد قبل نهاية الموسم، إذ تلقى دعوة من إدارة النادي لتمديد عقده لعام آخر.

وواصل التقرير: التمديد لمدة عام يأتي وفقا لسياسة النادي المتمثلة في تجديد عقد اللاعبين الذين تزيد أعمارهم عن 30 عاما لمدة عام، وفي حالة بنزيمة "33 عاما" قررت إدارة النادي الوصول إلى حل مبكر قبل أن يدخل عامه الأخير، وليس كما يحدث حاليا مع سيرجيو راموس ولوكا مودريتش.

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