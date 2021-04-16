سولشاير: لقب الدوري ما زال في الملعب.. ولن نستسلم

رفض أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد يوم الجمعة استبعاد أي فرصة لفريقه للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، لكنه اعترف بأنه سيكون من غير الواقعي التفكير في تجاوز مانشستر سيتي المتصدر.



ويمكن ليونايتد، الذي يسعى للقبه الأول للدوري منذ موسم 2012-2013، أن يقلص الفارق مع فريق المدرب بيب غوارديولا إلى ثماني نقاط في حال فوزه على بيرنلي الأحد قبل ست جولات على النهاية.



وأبلغ سولشاير الصحفيين : بالطبع لن نستسلم. مانشستر يونايتد لا يستسلم أبدا. هذا الفريق وهذا النادي تعرض لانتكاسات كثيرة والكثير من النجاحات في العودة من جديد أيضا لأن ذلك موجود في شخصية النادي. لكن واقعيا من الصعب تجاوز سيتي، لكنه عندما يوجد فريق متماسك هكذا لا تتوقع أن يخسر ثلاث مباريات من آخر ست، لكن طالما نؤدي عملنا يجب أن ننهي الموسم بقوة.



واحتل يونايتد المركز الثالث الموسم الماضي، بفارق 33 نقطة عن ليفربول حامل اللقب و15 نقطة خلف سيتي صاحب المركز الثاني. وإنهاء الموسم في المركز الثاني يعتبر تقدما، لكن المدرب النرويجي قال إن فريقه هدفه أعلى من ذلك.



وقال : يجب أن تحقق تقدما وهذا أمر طبيعي. تريد إنهاء الموسم بقوة وإذا نجحت في احتلال المركز الثاني فهذا يعتبر تقدما. هذه ليست النهاية بل النهاية هي الفوز باللقب. إنه تقدم خطوة بخطوة وفي النهاية إذا قدمنا أداء جيدا بما يكفي سنحقق البطولات وسيكون الفوز بالدوري طموحنا.



وقال سولشاير إن المهاجم ماركوس راشفورد قد لا يشارك في مباراة الأحد بسبب إصابة في قدمه، بينما المدافع إيريك بيلي القادم من ساحل العاج، الذي غاب عن آخر أربع مباريات بعد إصابته بفيروس كورونا مع منتخب بلاده، بات جاهزا.