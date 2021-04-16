غوراديولا يحذر: دي بروين يقترب من قمة مستواه

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة إن كيفن دي بروين يقترب من أفضل مستوياته بدنيا خلال المرحلة الحاسمة من الموسم، إذ ينافس النادي على أربع جبهات مختلفة.



وغاب لاعب الوسط البلجيكي، الذي جدد عقده مع النادي حتى 2025، عن عدة مباريات هذا الموسم بسبب إصابة في عضلة الفخذ الخلفية ومشاكل عضلية أخرى، لكنه تجاوز مشاكل الإصابات ليسجل ستة أهداف ويصنع واحدا في آخر تسع مباريات له في كافة المسابقات.



ويسعى متصدر الدوري الممتاز للفوز بالرباعية هذا الموسم، حيث سيخوض اختبارا صعبا غدا السبت عندما يلتقي مع تشيلسي في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.



وأبلغ غوارديولا الصحفيين عن دي بروين : عاد للفريق بشعور جيد. إنه يمر بأفضل حالة بدنيا وذهنيا قبل اخر ستة أسابيع في الموسم. تجديد عقده ليس جيدا فقط له لكن للنادي أيضا وللجميع. أتمنى أن يستمر بهذا المستوى.



ولن يكون سيرجيو أغويرو متاحا أمام تشيلسي، وقال غوارديولا إن الفريق مرهق بعد مواجهة بروسيا دورتموند في ألمانيا في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي، لكن يتمتع اللاعبون بروح معنوية عالية عقب بلوغ قبل نهائي البطولة لأول مرة تحت قيادة المدرب الإسباني.



وقال غوارديولا : تخيل خوض هذه المباراة بعد عدم التأهل إلى قبل نهائي دوري الأبطال. ستكون أصعب. كنت أتمنى الحصول على أيام أكثر للاستمتاع بالتأهل والتعافي أفضل من أجل المباراة. لكن الجدول يفرض علينا ذلك. عندما تنافس على كافة البطولات يجب أن يكون لديك مثل هذا الجدول المزدحم.



وسيلتقي سيتي أيضا مع توتنهام هوتسبير في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية في استاد ويمبلي يوم 25 أبريل الحالي.



وأشاد غوارديولا بنظيره في تشيلسي توماس توخيل وتأثيره على النادي اللندني، عقب تولي المدرب الألماني المسؤولية خلفا لفرانك لامبارد منتصف الموسم ليقوده إلى قبل نهائي دوري الأبطال وكأس الاتحاد.



وقال غوارديولا : أعرفه منذ أن كان مدربا لماينتس عندما كنت مدربا لبايرن ميونيخ، بعدها انتقل إلى دورتموند. إنه يملك خبرة كبيرة في الانتصارات مع الأندية الكبيرة مثل باريس سان جيرمان والآن مع تشيلسي. أدرك من البداية أنه سيقوم بعمل جيد.