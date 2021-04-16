لابورتا يقدم عرضه إلى ميسي.. ويحفزه بنجم "واعد"

قدم خوان لابورتا، رئيس مجلس إدارة برشلونة، عرضا إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي من أجل تجديد التعاقد وضمان تواجد مع النادي الكتالوني في السنوات المقبلة.

وبحسب ما ذكره الصحافي جوري باستي عبر إذاعة "راك 1" الشهيرة، فإن مقترح لابورتا لميسي كان عبارة عن راتب أقل مما يتقاضه حاليا، مع وعود تضمن له زيادة الراتب عندما يتعافى النادي على الصعيد الاقتصادي، وبمجرد انتهاء مسيرته كلاعب كرة قدم، يستمر في برشلونة بمنصب سفير للنادي.

كما ذكر جوري باستي أن لابورتا يحاول إقناع ميسي بالبقاء من خلال التوقيع مع إيرلينغ هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، إذ أوضح النجم الأرجنتيني أنه يرغب الحصول على مشروع رياضي ناجح من أجل الاستمرار في برشلونة، ويرى لابورتا أن التوقيع مع المهاجم النرويجي سيقنع ميسي.

في الوقت ذاته، ذكرت تقارير صحافية نشرتها كل من "سبورت" و "موندو ديبورتيفو"، أن مصادر مقربة من ليو ميسي أكدت أنه لم يتلق عرض رسمي من لابورتا أو النادي، وأنه لا يزال ينتظره، كما أكدت مصادر الصحيفتين في نادي برشلونة عدم وجود عرض رسمي لميسي، وربما يكون ما نشر عبر إذاعة "راك 1" مجرد اقتراح يرغب لابورتا في تقديمه.