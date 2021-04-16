مدافع روما يتعرض لسطو مسلح

قال مصدر مطلع إن كريس سمولينغ مدافع روما تعرض للسرقة تحت تهديد السلاح على يد لصوص اقتحموا منزله في روما في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة.



وأضاف المصدر أن زوجة سمولينغ وابنه ووالدتها وأحد أفراد الأسرة الآخرين كانوا أيضا في المنزل الواقع في جنوب المدينة.



واقتحم ثلاثة رجال المنزل حوالي الساعة الخامسة صباحا وأجبروا سمولينغ على فتح الخزانة وسرقوا ثلاث ساعات رولكس ومجوهرات وحوالي 300 يورو (359.46 دولار) نقدا وفقا لوكالة "أنسا" الإيطالية للأنباء وصحيفة "كورييري ديلو سبورت" الرياضية اليومية التي تصدر في روما.



ولم يتسن على الفور الاتصال بمدافع منتخب إنجلترا السابق البالغ عمره "31 عاما" كما لم يتسن الاتصال بمسؤولي نادي روما للتعليق.

وغاب سمولينغ عن مباراة إياب دور الثمانية في الدوري الأوروبي أمام أياكس أمستردام يوم الخميس بسبب إصابة في الركبة.



وشاهد فريقه يتعادل 1-1 ليفوز 3-2 في مجموع المباراتين ويضرب موعدا في الدور قبل النهائي مع ناديه السابق مانشستر يونايتد.