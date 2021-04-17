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الشاب موسيالا يتألق في فوز بايرن على فولفسبورغ

موسيالا بايرن
موسيالا يحتفل مع زملائه بعد الهدف

الشاب موسيالا يتألق في فوز بايرن على فولفسبورغ

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ميونخ - د ب أ

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سجل النجم الشاب جمال موسيالا هدفين ليقود فريقه بايرن ميونخ لفوز مثير على مضيفه فولفسبورغ 3 -2 يوم السبت في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

وعلى ملعب فوكسفاغن أرينا، تقدم جمال موسيالا وإيريك ماكسيم تشوبو موتينغ بهدفين لبايرن ميونخ في الدقيقتين 15 و24، ورد فوتر فيغورست بهدف لفولفسبورغ في الدقيقة 35 لكن بعد دقيقتين فقط أحرز موسيالا الهدف الثاني له والثالث للنادي البافاري، وفي الشوط الثاني أحرز ماكسيميليان فيليب الهدف الثاني لفولفسبورغ في الدقيقة 54.

ورفع بايرن رصيده في الصدارة إلى 68 نقطة متفوقا بسبع نقاط على أقرب ملاحقيه لايبزيغ الذي تعادل سلبيا مع ضيفه هوفنهايم الجمعة.

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