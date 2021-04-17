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تسديدة زياش تقصي سيتي وتنقل تشيلسي إلى نهائي الكأس

زياش مانشستر سيتي تشيلسي
زياش سجل هدف المباراة الوحيد

تسديدة زياش تقصي سيتي وتنقل تشيلسي إلى نهائي الكأس

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لندن - د ب أ

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قاد النجم المغربي حكيم زياش فريق تشيلسي للتأهل إلى الدور النهائي ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إثر الفوز على مانشستر سيتي 1 - صفر يوم السبت على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن، في الدور قبل النهائي للبطولة.

ولعب حكيم زياش دور البطولة في المباراة إذ سجل هدف الفوز لتشيلسي في الدقيقة 55، علما بأنه أسكن الكرة في شباك مانشستر سيتي إثر تمريرة من تيمو فيرنر في الدقيقة السادسة، لكنها لم تحتسب هدفا بداعي تسلل فيرنر.

كذلك أسكن كريستيان بوليسيتش لاعب تشيلسي الكرة في شباك مانشستر سيتي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة، لكن الحكم لم يحتسبها هدفا بداعي التسلل أيضا.

ويلتقي تشيلسي في النهائي، الفريق الفائز في المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي، والتي تجمع بين ليستر سيتي وساوثهامبتون الأحد على ملعب ويمبلي.

وخاض كل من تشيلسي ومانشستر سيتي المباراة بثقة عالية بعد أن حسم الفريقان تأهلهما قبل أيام إلى الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا.

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