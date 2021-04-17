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"فيفا" يكشف "كذبة" قيمة إنتقال خاميس رودريغيز

خاميس
خاميس انتقل إلى إيفرتون الصيف الماضي

"فيفا" يكشف "كذبة" قيمة إنتقال خاميس رودريغيز

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العربية.نت

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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عدم مصداقية التقارير التي تحدثت حول انتقال الكولومبي خاميس رودريغيز من ريال مدريد الإسباني إلى إيفرتون الإنجليزي مقابل 25 مليون يورو، وذلك رداً على طلب من نادي بانفيلد الأرجنتيني الذي طالب بنصيبه من قيمة الانتقال.

وانتقل خاميس رودريغيز إلى إيفرتون الصيف الماضي قادماً من ريال مدريد، في صفقة قالت الصحافة الإنجليزية أنها كلفت النادي الأرزق 25 مليون يورو، لكن فيفا رد على طلب بانفيلد الأرجنتيني قائلاً بأن الانتقال حدث "مجاناً" ما يعني أن النادي لن يحصل على أية مبالغ.

وقال إغناسيو أوزكيزا أمين صندوق النادي الأرجنتيني في بيان: لسوء الحظ لن يحصل بانفيلد على أية مبالغ من قيمة انتقال خاميس رودريغيز إلى إيفرتون، لأن الصفقة تمت بشكل مجاني كلاعب حر، وبالتالي لن يحصل على قيمة المساهمة التضامنية.

وانتقل خاميس (29 عاماً) إلى أوروبا عبر بوابة بورتو البرتغالي في 2010، وبعد 3 أعوام انتقل إلى موناكو الفرنسي، قبل أن يرحل إلى ريال مدريد بعد كأس العالم 2014، وأعير في 2017 إلى بايرن ميونخ لمدة عامين، قبل أن يستقر في إيفرتون.

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