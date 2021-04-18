آمال روما الأوروبية تتعرض إلى لطمة

تعرضت آمال روما في إنهاء الموسم بالمربع الذهبي لضربة كبيرة بعد خسارته 3-1 من تورينو المتعثر في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الأحد.



تقدم روما، صاحب المركز السابع الذي تأهل لمواجهة مانشستر يونايتد في الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي، بعد ثلاث دقائق عبر بورخا مايورال وبدا في موقف مريح عند الوصول للاستراحة.



وفي الشوط الثاني انهار روما ليستقبل أهدافا من أنطونيو سانابريا وسيموني زازا وانقلب اللقاء رأسا على عقب ليحقق تورينو فوزا محوريا في معركة البقاء بدوري الأضواء.



وتعرض البديل أمادو دياوارا للطرد من روما في وقت متأخر بعد حصوله على إنذارين قبل أن يضيف توماس رينكون الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع تاركا روما في المركز السابع برصيد 54 نقطة بفارق ثماني نقاط عن يوفنتوس رابع الترتيب.



وبهذا الفوز الثاني على التوالي صعد تورينو للمركز 15 بفارق خمس نقاط عن منطقة الهبوط.