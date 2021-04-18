أياكس يتوج بطلاً لكأس هولندا بهدف قاتل

هز البديل ديفيد نيريس الشباك بعد دقيقتين من الوقت المحتسب بدل الضائع ليتوج أياكس بطلا لكأس هولندا لكرة القدم بالفوز 2-1 على فيتيس أرنهيم يوم السبت.



ووضع نيريس الكرة داخل المرمى بعد تمريرة بضربة رأس من سيباستيان ألير ليمدد أياكس، الذي نال اللقب في 2019، رقمه القياسي بحصد اللقب للمرة 20، علما أن المسابقة لم تكتمل في الموسم الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



ومنح ريان غرافنبيرخ التقدم لأياكس في الشوط الأول لكن فيتيس، الفائز بلقبه الوحيد في المسابقة في 2017، أدرك التعادل بعد ذلك بسبع دقائق عبر لويس أوبندا من مدى قريب.



وطُرد ياكوب راسموسن مدافع فيتيس قبل أربع دقائق من النهاية وكثف أياكس ضغطه ليخطف الفوز عبر نيريس.



وحافظ أياكس على آماله في حصد الثنائية المحلية إذ يتصدر الدوري بفارق 11 نقطة عن آيندهوفن ثاني الترتيب.