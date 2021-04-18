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الرئيس الفرنسي ماكرون يعارض إقامة دوري السوبر الأوروبي

ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسي ماكرون يعارض إقامة دوري السوبر الأوروبي

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باريس - رويترز

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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأحد إنه يساند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في موقفه المعارض لاحتمال إنشاء دوري سوبر انفصالي.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان أرسل إلى "رويترز": يرحب رئيس الجمهورية بموقف الأندية الفرنسية الرافض للمشاركة في مشروع دوري السوبر الأوروبي الذي يهدد مبدأ التضامن والجدارة الرياضية.

وأضاف قصر الإليزيه نقلا عن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم: الدولة الفرنسية ستدعم جميع الخطوات التي يتخذها الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ورابطة الدوري الفرنسي واليويفا والفيفا لحماية نزاهة المسابقات الاتحادية سواء كانت وطنية أو أوروبية.

وحذر "يويفا" الأندية المرتبطة بدوري السوبر الانفصالي بأنها تواجه الإيقاف عن المشاركة في المسابقات المحلية والدولية إذا أنشأت بطولة منافسة لدوري أبطال أوروبا.

وفي بيان مشترك مع اتحادات كرة القدم في إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا، قال الاتحاد القاري إنه سيدرس "كافة التدابير"، والتي تشمل اللجوء للمحاكم وحظر المشاركة في بطولات الدوري المحلية، من أجل التصدي لخطط المسابقة الانفصالية.

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