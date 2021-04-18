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مدرب نيوكاسل يأمل إبقاء ويلوك

فرحته بالهدف

مدرب نيوكاسل يأمل إبقاء ويلوك

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نيوكاسل - رويترز

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قال ستيف بروس مدرب نيوكاسل يونايتد إنه سيكون سعيدا إذا نجح في الإبقاء على جو ويلوك، المنضم على سبيل الإعارة، بعدما سجل اللاعب البالغ عمره 21 عاما هدف الفوز 3-2 على وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

وفي فبراير الماضي، انضم ويلوك لاعب منتخب إنجلترا للشباب إلى نيوكاسل على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم من أرسنال، حيث قال آنذاك مدربه ميكل أرتيتا إن اللاعب يحتاج إلى خوض مباريات بانتظام حتى يواصل التطور.

وسجل ويلوك ثلاثة أهداف مع نيوكاسل في تسع مباريات بالدوري آخرها هدف الفوز بضربة رأس أمام وست هام ليحقق الفريق فوزه الثاني على التوالي.

وقال بروس الذي تقدم فريقه إلى المركز 15 بفارق تسع نقاط عن فولهام القابع في بداية منطقة الهبوط "نريد الإبقاء عليه هنا. "إنه من نوعية اللاعبين الذين تحب بناء الفريق من حولهم. لست متأكدا من إمكانية النجاح في الإبقاء عليه". وسيلعب نيوكاسل في ضيافة ليفربول يوم السبت المقبل.

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