فرناندينيو: محبطون.. ويجب أن نستعد للنهائي

قال فرناندينيو قائد مانشستر سيتي إنه من الصعب تقبل الهزيمة 1-صفر أمام تشيلسي في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم السبت، لكنه أكد دعم فريقه للتعافي من هذا الإحباط والتركيز على التحديات المقبلة ومحاولة الفوز بثلاثة ألقاب هذا الموسم.

وبلغ تشيلسي، بطل كأس الاتحاد ثماني مرات، النهائي بفضل هدف حكيم زياش في الشوط الثاني. وأنهت النتيجة آمال سيتي في حصد رباعية لا سابق لها من الألقاب، لكن فرناندينيو أكد أن المنافس استحق الفوز.

وقال فرناندينيو للصحافيين "هذا إحباط كبير أن نخسر في الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد ومن الصعب تقبل ذلك. كانت مباراة مهمة لنا لكن كان المنافس أفضل منا بعض الشيء.. أوجه التهنئة للمنافس".

وسيلعب سيتي، الذي يتصدر الدوري الممتاز بفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه، مع توتنهام هوتسبير في نهائي كأس الرابطة هذا الشهر، كما أنه سيواجه باريس سان جيرمان في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال فرناندينيو لاعب الوسط إنه يجب أن يتحول تركيز فريقه إلى مباراة أستون فيلا في الدوري يوم الأربعاء. ويحتاج سيتي إلى 11 نقطة من آخر ست مباريات لحصد لقبه الثالث في المسابقة في أربع سنوات.

وأضاف اللاعب البرازيلي "بالنسبة للفريق، حيث يرغب في المنافسة على كل لقب، فيجب أن نستعيد تركيزنا في أسرع وقت ممكن وسنبدأ التركيز على مواجهة فيلا ثم على نهائي كأس الرابطة. يجب أن نكون مستعدين في كل مباراة لبذل قصارى جهدنا". وتعرض سيتي لضربة أخرى بإصابة صانع اللعب كيفن دي بروين وخروجه من الملعب في وقت مبكر من الشوط الثاني.

وقال بيب غوارديولا مدرب سيتي بعد اللقاء "إنه يشعر بالألم الآن. سيخضع لفحص يوم الأحد. لا تبدو الأمور جيدة لكن سنرى ما سيحدث، الآن حان وقت مواجهة أستون فيلا. نريد الحصول على عشر نقاط ونحتاج إلى أول ثلاث نقاط، وبعد ذلك سنخوض نهائي الكأس ثم سنلعب في قبل النهائي أمام باريس سان جيرمان".

وردا على سؤال حول أن هذا الموسم هو الأصعب على الإطلاق، قال المدرب الإسباني "نعم بكل تأكيد ولهذا السبب فإنه من المذهل ما حققناه حتى الآن".