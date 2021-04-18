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ميسي ينهي صيام برشلونة عن البطولات ويقوده للفوز بكأس الملك

ميسي برشلونة
لاعبو برشلونة يحتفلون بعد تحقيق البطولة

ميسي ينهي صيام برشلونة عن البطولات ويقوده للفوز بكأس الملك

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إشبيليبة - د ب أ

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قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة للفوزبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بعدما تغلب على أتلتيك بلباو 4 - صفر يوم السبت في المباراة النهائية للبطولة على ملعب "لا كارتوخا" بمدينة إشبيلية، لينهي صيام النادي الكاتالوني عن البطولات والذي استمر قرابة عامين.

وظل التعادل السلبي قائما بين الفريقين طوال 59 دقيقة ثم نجح برشلونة في حسم المباراة النهائية واللقب بأربعة أهداف جاءت خلال 12 دقيقة سجلها أنطوان غريزمان وفرينكي دي يونغ وليونيل ميسي (هدفان) في الدقائق 60 و63 و68 و72 .

وعزز برشلونة بذلك رقمه القياسي في بطولة الكأس، حيث توج بها للمرة الــ31 في تاريخه، علما بأن أتلتيك بلباو يأتي في المركز الثاني في قائمة الفرق الأكثر تتويجا بالبطولة برصيد 23 لقبا.

وكان آخر لقب حققه برشلونة هو بطولة الدوري موسم 2018-2019 شهر مايو 2019، فيما خسر بعد ذلك نهائي كأس الملك أمام فالنسيا ذات الشهر، ونهائي كأس سوبر إسبانيا أمام أتلتيك بلباو مطلع العام الجاري.


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