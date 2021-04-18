وولفرهامبتون يوقع على هبوط شيفيلد من الدوري الإنجليزي

أكد وولفرهامبتون هبوط شيفيلد يونايتد من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما تغلب عليه 1 -صفر يوم السبت في المرحلة الثانية والثلاثين من المسابقة.



وحسم وولفرهامبتون مباراته أمام شيفيلد يونايتد بهدف وحيد سجله ويليان خوسيه سيلفا الدقيقة 60، ليرفع وولفرهامبتون رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثاني عشر.



أما شيفيلد يونايتد فقد تجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز العشرين الأخير وتأكد هبوطه من الدوري الممتاز إلى دوري البطولة الإنجليزية، حيث يتأخر بفارق 19 نقطة خلف بيرنلي صاحب المركز السابع عشر وذلك قبل ست مباريات متبقية لشيفيلد هذا الموسم..