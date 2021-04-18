.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

يونايتد يواصل الضغط على سيتي بالفوز على بيرنلي

غرينوود مانشستر يونايتد بيرنلي
غرينوود سجل هدفين في المباراة

يونايتد يواصل الضغط على سيتي بالفوز على بيرنلي

متابع الغاء المتابعة

مانشستر - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

حافظ مانشستر يونايتد على فرصته في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم وواصل مطاردة جاره مانشستر سيتي متصدر جدول المسابقة بالفوز الكبير 3-1 على بيرنلي يوم الأحد في المرحلة الـ32 من المسابقة.

على استاد "أولد ترافورد" ، فرض مانشستر يونايتد هيمنته شبه الكاملة على مجريات اللعب في معظم فترات المباراة ولكنه لم يستطع حسم المباراة لصالحه إلا في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، ثم سجل ماسون غرينوود هدف التقدم لمانشستر يونايتد في الدقيقة 48 ، وتعادل جيمس تاركوفسكي للضيوف في الدقيقة 50 .

وظل التعادل قائما بين الفريقين حتى سجل غرينوود الهدف الثاني له وللفريق في الدقيقة 84 ، وبعدها سجل البديل إدينسون كافاني الهدف الثالث للفريق في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثاني بفارق ثماني نقاط خلف جاره مانشستر سيتي متصدر جدول المسابقة، وذلك قبل آخر ست مباريات لكل منهما.

وتجمد رصيد بيرنلي عند 33 نقطة في المركز السابع عشر بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ما الذي حدث لأميركي ما الذي حدث لأميركي "من لبنان" حقنوه بلقاحين مختلفين؟
لمواجهة كورونا.. نصائح غذائية لتقوية مناعة الصائمين لمواجهة كورونا.. نصائح غذائية لتقوية مناعة الصائمين
الأكثر قراءة
وداعا لتعقيم الأسطح.. أدلة حاسمة حول انتقال كورونا وداعا لتعقيم الأسطح.. أدلة حاسمة حول انتقال كورونا
هل اقترب السفر إلى الخارج بلا قيود؟.. الخطوط السعودية تجيب هل اقترب السفر إلى الخارج بلا قيود؟.. الخطوط السعودية تجيب
قصة فساد تهز هذه الأسواق.. 11 أسبوعاً على إعدام الملياردير المفلس قصة فساد تهز هذه الأسواق.. 11 أسبوعاً على إعدام الملياردير المفلس
جمع 740 مليون دولار في سن 33 عاما.. صاحب الحياة المترفة جمع 740 مليون دولار في سن 33 عاما.. صاحب الحياة المترفة
مقتل 11 وإصابة 98 بانقلاب قطار.. والسيسي يأمر بتحقيق عاجل مقتل 11 وإصابة 98 بانقلاب قطار.. والسيسي يأمر بتحقيق عاجل
5 دول تستحوذ على ثلث الصادرات المصرية.. تعرف عليها 5 دول تستحوذ على ثلث الصادرات المصرية.. تعرف عليها
قبل أن تذهب
75% من شباب تركيا يفضلون الهجرة لتردي الاقتصاد وتراجع الحريات
75% من شباب تركيا يفضلون الهجرة لتردي الاقتصاد وتراجع الحريات
اكتشف المزيد