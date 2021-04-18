كومان: توجنا بالبطولة الأولى.. بقيت الثانية

أعرب الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، عن سعادته حيال تتويجه بأول لقب له مع فريقه برشلونة، لكنه يركز على حصد لقب الدوري الإسباني.

وتوج برشلونة مساء يوم السبت بلقب كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بفوزه على أتلتيك بلباو بأربعة أهداف دون رد في النهائي مساء السبت، ليحصل كومان على أول لقب له منذ قدومه إلى كامب نو في أغسطس الماضي.

وخسر برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني أمام بلباو في يناير الماضي، قبل أن يودع دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر على يد باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويصارع برشلونة بقوة على لقب الدوري الاسباني حيث يحل ثالثا متأخرا بنقطين فقط عن أتلتيكو مدريد المتصدر ونقطة واحدة عن ريال مدريد الوصيف. وقال كومان "الفوز بلقب أمر مهم بالنسبة لي، رغم التغييرات في النادي واللاعبين الصغار، في برشلونة عليك دائما أن تقاتل على الألقاب، حصدنا اللقب الأول والآن سنقاتل حتى المباراة الأخيرة في الدوري الإسباني".