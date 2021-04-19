أتلتيكو مدريد يؤكد مشاركته في دوري السوبر الأوروبي

في بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت يوم الاثنين، أكد أتلتيكو مدريد الإسباني مشاركته في دوري السوبر الأوروبي الجديد لكرة القدم، قائلا إن تأثيرات أزمة كوفيد-19 كان لها دور في اتخاذ هذا القرار.

وظهر اسم أتلتيكو مدريد بين 12 ناديا أعلنت الأحد إطلاق دوري السوبر الأوروبي الذي يهدف إلى منافسة دوري أبطال أوروبا للعبة.

وقال النادي إن جائحة كوفيد-19 أسهمت في زعزعة الاستقرار المالي للكرة الأوروبية في الوقت الحالي كما أكد النادي أن الرغبة في تحسين نوعية منافسات اللعبة كانت من بين أسباب إقدامه على هذه الخطوة أيضا.