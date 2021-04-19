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الاتحاد الألماني يستنكر إقامة دوري السوبر الأوروبي

الاتحاد الألماني
شعار الاتحاد الألماني لكرة القدم

الاتحاد الألماني يستنكر إقامة دوري السوبر الأوروبي

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برلين - د ب أ

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استنكر الاتحاد الألماني لكرة القدم خطط بعض الأندية الأوروبية بشأن إقامة بطولة جديدة للأندية هي بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وأعلن الاتحاد الألماني بهذا دعمه لموقف الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) واتحادات كرة القدم الوطنية في إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا.

وذكر الاتحاد الألماني في بيان له إنه يتخذ موقفا واضحا ضد مبدأ إقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي، التي يخطط لإقامتها 12 ناديا من إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا.

وأوضح الاتحاد في بيانه: كرة القدم يجب أن تركز دائما على الأداء على أرض الملعب؛ وأن تقرر الصعود والهبوط، بالإضافة إلى التأهل للمسابقات المعنية. لا ينبغي أن تؤدي المصالح التجارية لعدد قليل من الأندية إلى إلغاء التضامن والتجمع والاتحاد في كرة القدم.

وأضاف: يجب على كل ناد أن يقرر ما إذا كان يريد أن يظل ضمن النظام المتناغم والمنظم لكرة القدم، أو أن يتبع مصالحه الخاصة، التي تتسم بالأنانية بعيدا عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحادات الوطنية لكرة القدم.

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