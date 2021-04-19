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الشركة المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي تلجأ للقضاء ضد فيفا ويويفا

شعار دوري السوبر الأوروبي

الشركة المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي تلجأ للقضاء ضد فيفا ويويفا

متابع الغاء المتابعة

لندن - د ب أ

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أرسلت شركة "اس ال كو" الممثلة لبطولة دوري السوبر الأوروبي خطابا إلى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وألكسندر سفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي (يويفا) يدعوهما للتعاون مع إبلاغهما بقيام الشركة باتخاذ إجراءات قانونية.

وبحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) فإن الخطاب أوضح أن الدعوى القضائية ستحاول التصدي للتهديدات بشأن استبعاد أنديتها ولاعبيها من البطولات الأخرى.

وذكر الخطاب: نشعر بالقلق لرد فيفا ويويفا على خطاب الدعوة هذا من خلال اعتزام تطبيق معايير عقابية لاستبعاد أي ناد أو لاعب مشارك من جميع مسابقاتيهما.

وأضاف: نتمنى ألا يكون هذا ردكم على هذا الخطاب وأن تعترف مؤسستاكما بالمنافع الفورية للمسابقة التي أسستها اس ال كو.

وتابع: نتطلع أيضا إلى تعاونكما ودعمكما بشأن كيفية تضمين البطولة في النظام الاقتصادي لكرة القدم والعمل معنا على تحقيق هذا الهدف.

وأشار البيان: بيانكما الرسمي يجبرنا على اتخاذ خطوات وقائية لتأمين أنفسنا ضد مثل رد الفعل المعاكس هذا، والذي لن يعرض فقط الالتزام بالتمويل للخطر، بل سيكون بشكل كبير غير قانوني.

وأكد البيان: لهذا السبب فإن اس ال كو قدمت دعوى أمام المحاكم المختصة من أجل تأمين الانطلاق السلس وعمل البطولة بالتوافق مع القوانين المطبقة.

وجاء في الخطاب أن دوري السوبر حصل على تعهد ملزم من مؤسسة مالية بضمان تمويل المسابقة وأنديتها في حدود أربعة مليارات يورو (4.8 مليار دولار).

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