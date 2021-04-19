بايرن ودورتموند يكشفان موقفهما من المشاركة في دوري السوبر الأوروبي

أكد نادي بوروسيا دورتموند يوم الاثنين أنه وبايرن ميونخ منافسه في الدوري الألماني لكرة القدم متحدان ضد دوري السوبر الأوروبي ولن ينضما له.

وقال هانز يواخيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لدورتموند، إن فريقه وبايرن، عضوي مجلس رابطة الأندية الأوروبية، أكدا مجددا موقفيهما الأحد خلال اجتماع الرابطة.

وبدلا من ذلك ساند الناديان موقف رابطة الأندية الأوروبية، وأعربا عن رغبتهما في تنفيذ الإصلاحات المقررة لدوري أبطال أوروبا.

ويرغب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في زيادة عدد الفرق المشاركة في دوري الأبطال من 32 إلى 36 فريقا بدءا من عام 2024، في الوقت الذي أعرب فيه 12 ناديا من إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا عزمهم تدشين بطولة دوري السوبر الأوروبي بدءا من أغسطس.