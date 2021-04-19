بعد 51 عاماً من الانتظار.. ليستر في نهائي كأس الاتحاد

لحق ليستر سيتي بتشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بفوزه الثمين 1 - صفر على ساوثهامبتون يوم الأحد في الدور قبل النهائي للبطولة، بعد 51 عاماً من آخر مباراة نهائية خاضها.



وتم السماح لحوالي أربعة آلاف متفرج، غالبيتهم من سكان المنطقة، بحضور مباراة الدور قبل النهائي ضمن اختبارات عودة المشجعين عقب تخفيف قيود فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، إذ سجل النيجيريكيليتشي إهياناتشو الهدف الوحيد في الدقيقة 55 بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ويلتقي ليستر، الذي لم يسبق له الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي، إذ كان ظهوره الأخير في النهائي عام 1969، مع تشيلسي في 15 مايو المقبل.