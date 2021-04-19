.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

تشيفرين: سنحرم الأندية واللاعبين من جميع البطولات

رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

تشيفرين: سنحرم الأندية واللاعبين من جميع البطولات

متابع الغاء المتابعة

نيون - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أكد ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يوم الاثنين إمكانية إيقاف الأندية واللاعبين المرتبطين بدوري السوبر الأوروبي الجديد ومنعهم من المشاركة في جميع بطولات الاتحاد وكأس العالم بأسرع ما يمكن.

وفي حديثه إلى الاجتماع الطاري لليويفا بعد يوم من الإعلان عن الدوري الجديد شن تشيفرين هجوما شديدا على هذه المقترحات التي واجهت معارضة واسعة النطاق داخل أروقة اللعبة الشعبية وخارجها.

وقال المسؤول: حتى الآن نعكف على تقييم الموقف مع طاقمنا القانوني لكننا سنتخذ جميع القرارات الجزائية الممكنة وسنبلغكم بذلك في أقرب فرصة ممكنة.

وأضاف تشيفرين: حسب رأيي فإنه يتعين وبأسرع ما يمكن إيقاف هؤلاء ومنعهم من المشاركة في جميع منافساتنا ومنع اللاعبين من الظهور في جميع البطولات التي ننظمها.

وكان من المقرر أن يوافق الاجتماع على خطط لتوسعة دوري أبطال أوروبا لكن البطولة الجديدة التي أعلن عن إطلاقها 12 ناديا من أبرز أندية القارة أمس الأحد هيمنت على المشهد.

وقال تشيفرين أيضا: اليويفا وعالم كرة القدم يقف صفا واحدا في مواجهة المقترحات المخزية والأنانية الجديدة التي قدمتها بضعة أندية أوروبية يحركها الجشع. نحن جميعا متحدون في مواجهة هذا المشروع العبثي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
متحف الروائية جاين أوستن يطلق متحف الروائية جاين أوستن يطلق "استجواباً" حول صلتها بتجارة الرقيق 
لتجنب الشعور بالعطش الشديد أثناء الصيام.. إليك هذه النصائح لتجنب الشعور بالعطش الشديد أثناء الصيام.. إليك هذه النصائح
الأكثر قراءة
هل اقترب السفر إلى الخارج بلا قيود؟.. الخطوط السعودية تجيب هل اقترب السفر إلى الخارج بلا قيود؟.. الخطوط السعودية تجيب
رسمياً.. إطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي.. وبيريز رئيساً رسمياً.. إطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي.. وبيريز رئيساً
فيديو لواقعة مروعة تحبس الأنفاس.. ووزير النقل المصري: فيديو لواقعة مروعة تحبس الأنفاس.. ووزير النقل المصري: "هنجيبه مش هنسيبه"
يؤدي للغيبوبة خلال 48 ساعة.. تحذيرات من فيروس يؤدي للغيبوبة خلال 48 ساعة.. تحذيرات من فيروس "نيباه"
داعش سيناء يعدم قبطياً اختطفه قبل شهور.. والكنيسة تنعاه  داعش سيناء يعدم قبطياً اختطفه قبل شهور.. والكنيسة تنعاه 
ما الذي حدث لأميركي ما الذي حدث لأميركي "من لبنان" حقنوه بلقاحين مختلفين؟
قبل أن تذهب
دور جديد للذكاء الاصطناعي في المستشفيات
دور جديد للذكاء الاصطناعي في المستشفيات
اكتشف المزيد