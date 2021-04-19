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تشيفرين يسخر من يوفنتوس: قبل أعوام كان في الدرجة الثانية

تشيفرين أنيلي
تشيفرين إلى جانب أنيلي رئيس يوفنتوس

تشيفرين يسخر من يوفنتوس: قبل أعوام كان في الدرجة الثانية

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العربية.نت

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هاجم ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ناديي يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي في أعقاب تأسيسهما إلى جانب 10 أندية أخرى بطولة دوري السوبر الأوروبي يوم الاثنين.

وسيكون يوفنتوس ومانشستر يونايتد إلى جانب برشلونة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، مانشستر سيتي، ليفربول، توتنهام، أرسنال، ميلان، إنتر، تشيلسي ضمن الأعضاء المؤسسين للبطولة الوليدة، والتي أثارت الكثير من الجدل.

وقال تشيفرين في حديث يوم الاثنين نشره الصحفي الإيطالي المعروف فابريزيو رومانو: يقولون إنهم أندية كبيرة، ومن الواضح أنها أندية كبيرة اليوم، لكن لم يكن الحال دائماً كذلك، يوفنتوس كان في الدرجة الثانية الإيطالية ومانشستر يونايتد لا أعرف أين كان قبل السير أليكس فيرغسون، واليوم يريدون تأسيس بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وهدد تشيفرين الأندية المشاركة في البطولة من الحرمان من اللعب في البطولات المحلية، وكذلك حرمان اللاعبين من المشاركة في بطولتي كأس أوروبا وكأس العالم.

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