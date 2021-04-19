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توتنهام يتخلص من مورينيو

مورينيو
البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام

توتنهام يتخلص من مورينيو

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لندن - د ب أ

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أعلن نادي توتنهام الإنجليزي عبر موقعه الرسمي يوم الاثنين، إقالة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو. وجاءت إقالة مورينيو قبل أقل من أسبوع على نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وبحسب صحيفتي "ذي ميرور" و"تيليغراف" وهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) فإن مورينيو "58 عاما" دفع ثمن النتائج المخيبة للآمال لتوتنهام الذي يحتل حاليا المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وتقلصت فرصته في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

ويخوض توتنهام بذلك بطولة دوري السوبر الأوروبي المثيرة للجدل في غياب مورينيو، كما يشارك في نهائي كأس رابطة المحترفين أمام مانشستر سيتي على استاد ويمبلي دون المدرب البرتغالي أملا في حصد أول لقب له منذ 13 عاما.

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