رسمياً.. إطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي.. وبيريز رئيساً

أعلن 12 نادياً أوروبياً ينتمون إلى 3 بطولات كبرى توصلهم إلى اتفاق لتشكيل بطولة دوري السوبر الأوروبي التي تحكمها الأندية المؤسسة لها.

وانضمت أندية ميلان ،أرسنال، أتلتيكو مدريد، تشيلسي، برشلونة، إنتر ميلان، يوفنتوس، ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، ريال مدريد وتوتنهام إلى البطولة، وستتم دعوة ثلاثة أندية أخرى للانضمام قبل الموسم الافتتاحي.

وبحسب بيان صادر من الأندية، فإنه سيشارك 20 ناديًا في البطولة، 15 من المؤسسين، وخمسة فرق إضافية يتم تصنيفها سنويًا بناءً على أداء الموسم السابق، وستُلعب جميع المباريات خلال الأسبوع ، وستواصل جميع الأندية التنافس في الدوريات الوطنية الخاصة بكل منها.

وسيبدأ الموسم في أغسطس بمشاركة الأندية في مجموعتين من 10 فرق، في مباريات تقام ذهابًا وإيابًا، ويتأهل الثلاثة الأوائل من كل مجموعة تلقائيًا إلى ربع النهائي.



وقال فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد والمسابقة الجديدة: سنساعد كرة القدم على جميع المستويات لتأخذ مكانها الصحيح في العالم. كرة القدم هي الرياضة العالمية الوحيدة في العالم التي تضم أكثر من 4 مليارات مشجع ومسؤوليتنا كأندية كبيرة هي الاستجابة لرغبات الجماهير.