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ريال مدريد يهدر نقطتين ثمينتين في صراع الصدارة

خيتافي ريال مدريد
ريال مدريد رفع رصيده إلى 67 نقطة

ريال مدريد يهدر نقطتين ثمينتين في صراع الصدارة

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مدريد - د ب أ

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أهدر ريال مدريد نقطتين ثمينتين في صراعه للمنافسة على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، بعدما تعادل بدون أهداف مع مضيفه خيتافي يوم الأحد في المرحلة الثالثة والثلاثين للمسابقة

وعجز الريال، القادم من فوز لافت على غريمه التقليدي برشلونة في الجولة الماضية 2-1، عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما وضح تأثره بغياب عدد كبير من عناصره الأساسية في المباراة لأسباب مختلفة.

وظل الريال في المركز الثاني برصيد 67 بفارق ثلاث نقاط خلف أتلتيكو مدريد المتصدر، الذي اكتسح ضيفه إيبار 5 - صفر في بالمرحلة ذاتها، وفي المقابل ارتفع رصيد خيتافي إلى 31 نقطة في المركز الخامس عشر.

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