غوارديولا يعارض مانشستر سيتي ويرفض دوري السوبر الأوروبي

أعلن بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، معارضته لإقامة دوري السوبر الأوروبي، وطالب بتحسين الدوريات المحلية.

وقال المدرب الإسباني في تصريحات نقلتها "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية، يوم الاثنين: لا يمكننا أن نفقد معنى الدوريات المحلية، بل يجب أن نجعلها أقوى، يجب أن نعمل على الجودة وليس الكمية، بدلا من إنشاء دوري السوبر الأوروبي، طور واصنع لكن لا يمكنك قتل المسابقات المحلية.

ويعد مانشستر سيتي من الأندية الـ 12 الذين أعلنوا مشاركتهم في دوري السوبر الأوروبي، إلى جانب ميلان، أرسنال، أتلتيكو مدريد، تشيلسي، برشلونة، إنتر ميلان، يوفنتوس، ليفربول، مانشستر يونايتد، ريال مدريد وتوتنهام إلى البطولة، وستتم دعوة ثلاثة أندية أخرى للانضمام قبل الموسم الافتتاحي.