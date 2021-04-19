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قانوني: أندية دوري السوبر الأوروبي ستفوز بأي قضية يرفعها يويفا

ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)

قانوني: أندية دوري السوبر الأوروبي ستفوز بأي قضية يرفعها يويفا

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العربية.نت

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أكد خبير قانوني أن أندية دوري السوبر الأوروبي تتمتع بفرصة جيدة للفوز بأي شكوى قانونية مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، حال منع إقامة البطولة.

وأعلن 12 ناديا، من إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا، يوم الأحد، إقامة مسابقة تنافس بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وهي دوري السوبر الأوروبي، لكن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز والاتحاد الأوروبي لكرة القدم مصممون على استخدام قواعدهم للضغط على الأندية المستعدة للمخاطرة بالمشاركة في بطولة جديدة.

وقال رئيس (يويفا) إنه سيتم حظر أي أندية مشاركة من المسابقات المحلية والأوروبية ولن يُسمح للاعبين المشاركين بتمثيل بلدانهم.

وأوضح مارك أورث، الخبير في القانون الرياضي، لـ "ديلي ميل" البريطانية أن المشاركين في دوري السوبر الأوروبي سينجحون في كسب أي شكوى قانونية ترفع ضدهم، وأضاف: أعتقد أن لديهم حجة قوية.

ويستند أورث في قضية دوري السوبر الأوروبي على قرارين سابقين لمحكمتين أوروبيتين، حيث سبق للمفوضية الأوروبية أن قضت بأن الاتحاد الدولي للتزلج لا يمكنه منع المتزلجين من المشاركة في أحداث خارج تنظيمه لجمع الأموال، وتم تأييد القرار من ثاني أعلى محكمة في أوروبا، وهي المحكمة العامة في لوكسمبورغ، كما منعت محكمة ألمانية اتحادات المصارعة الوطنية والدولية من عرقلة إقامة منافسة جديدة.

وأكد أورث في تصريحاته للصحيفة البريطانية أن هناك حالات أخرى شهدتها السويد وإيطاليا، على سبيل المثال لا الحصر، وأضاف: لا يمكن منع إقامة دوري السوبر الأوروبي، إذ سمح للمحتكر بمنع إقامة منافسة جديدة، فأنت لست بحاجة إلى قانون المنافسة من الأساس، إذا كان غير مسموح به، فإنه يمس أساسيات قانون المنافسة، إذ يجب أن تكون هناك فرصة لفتح السوق.

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