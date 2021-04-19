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مانشستر سيتي يكشف طبيعة إصابة دي بروين

دي بروين
دي بروين تعرض للإصابة أمام تشيلسي

مانشستر سيتي يكشف طبيعة إصابة دي بروين

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مانشستر - رويترز

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قال مانشستر سيتي متصدر دوري الدرجة الممتازة الإنجليزي لكرة القدم يوم الاثنين إنه لا يعرف على وجه الدقة مدى خطورة إصابة صانع لعبه البلجيكي كيفن دي بروين في القدم والكاحل لكنه سيغيب عن مباراته المقبلة في الدوري الأربعاء القادم في مواجهة أستون فيلا.

ويأمل سيتي في الوقت نفسه أن يتسنى لدي بروي المشاركة معه في المباراة النهائية لكأس الرابطة المحلية أمام توتنهام هوتسبير الأحد المقبل.

وتعرض دي بروين للإصابة السبت الماضي خلال خسارة فريقه 1-صفر بقبل نهائي كأس الاتحاد الانجليزي أمام تشيلسي اللندني.

وقال سيتي في بيان عبر موقعه الرسمي على الانترنت: تفاصيل المشكلة غير معروفة حتى الآن. نتابع حالة كيفن بصورة مستمرة لكنه سيغيب عن مباراة الأربعاء في الدوري على أرض أستون فيلا.

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