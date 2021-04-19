نابولي يوقف سلسلة انتصارات إنتر في الدوري الإيطالي

قطع نابولي سلسلة من 11 انتصارا متتاليا لإنتر ميلان في الدوري الإيطالي لكرة القدم وتعادل معه 1 - 1 يوم الأحد في المرحلة الحادية والثلاثين من المسابقة.

وتقدم نابولي في الدقيقة 36 بهدف سجله لورنزو إنزيني قائد الفريق، ثم تعادل إنتر ميلان بهدف سجله كريستيان إريكسن في الدقيقة 55 .

ورفع نابولي، الذي ينافس على التأهل لدوري أبطال أوروبا، رصيده إلى 60 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطتين خلف يوفنتوس الذي خسر في وقت سابق أمام أتالانتا بهدف دون رد

فيما رتفع رصيد إنتر ميلان إلى 75 نقطة في الصدارة بفارق تسع نقاط أمام أقرب منافسيه ميلان صاحب المركز الثاني، والذي تغلب على جنوى 2 - 1 في مباراة أخرى في ذات الجولة.