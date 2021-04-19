نجما يونايتد وسيتي.. أول "متمردي" دوري السوبر الأوروبي

أظهر كل من برونو فرنانديز ، نجم مانشستر يونايتد، وكانسيلو، لاعب مانشستر سيتي، استياءهما من المسابقة الجديدة التي ستلعبها أنديتهم.

أعلن 12 نادياً أوروبياً ينتمون إلى 3 بطولات كبرى توصلهم إلى اتفاق لتشكيل بطولة دوري السوبر الأوروبي التي تحكمها الأندية المؤسسة لها.

وانضمت أندية ميلان، أرسنال، أتلتيكو مدريد، تشيلسي، برشلونة، إنتر ميلان، يوفنتوس، ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، ريال مدريد وتوتنهام إلى البطولة، وستتم دعوة ثلاثة أندية أخرى للانضمام قبل الموسم الافتتاحي.

وشارك البرتغاليان منشور مواطنهما دانييل بودينس، لاعب وولفرهامبتون على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، والذي أظهر خلاله رفضه لدوري السوبر الأوروبي، الذي قال معلقا على صورة له بقميص أولمبياكوس خلال مباراة ماضية في دوري أبطال أوروبا: الكرة، الأغنية، الحلم، تسديدة زيدان، كاكا، ليفربول في أثينا، سولشاير في برشلونة، كريستيانو وسيدورف، هناك أشياء لا يمكن شراؤها.

شارك برونو فرنانديز وجواو كانسيلو المنشور، وأضاف نجم مانشستر يونايتد: الأحلام لا يمكن شراؤها. مما يعني أن الثنائي يعارضان قرار أنديتهما، وكلا الناديان من مؤسسي دوري السوبر الأوروبي.