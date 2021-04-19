هل يُطرد ريال مدريد من النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا؟

كشفت تقارير صحافية إسبانية، يوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لن يستبعد ريال مدريد الإسباني من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بسبب إعلان مشاركته في دوري السوبر الأوروبي.

وذكرت "ماركا" في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني: سيتمكن ريال مدريد من إكمال النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا، وذات الأمر بالنسبة للأندية الأخرى المتواجدة في البطولة والدوري الأوروبي، التي أعلنت مشاركتها في دوري السوبر الأوروبي، إذ سيكون بمقدورهم استكمال المسابقتين.

وهدد "يويفا" بفرض عقوبات على كل من الأندية واللاعبين في حال مشاركتهم بدوري السوبر الأوروبي، وقال ألكسندر تشيفرين رئيس "يويفا" : لن يسمح للاعبين المشاركين في الدوري الجديد باللعب في كأس العالم وبطولة أوروبا ولن يشاركوا مع منتخباتهم.

وأكدت "ماركا" أن العقوبات لن تحدث في النسخة الحالية للمسابقات الأوروبية.