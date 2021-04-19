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وزير الرياضة الإسباني: تغييرات كرة القدم يجب أن تتم بالاتفاق

وزير الرياضة الإسباني

وزير الرياضة الإسباني: تغييرات كرة القدم يجب أن تتم بالاتفاق

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مدريد - رويترز

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قال وزير الرياضة الإسباني خوسيه مانويل رودريغيز أوريبيس يوم الاثنين، إن أي تغييرات في بطولات كرة القدم يجب أن تتم عن طريق الاتفاق بين الأطراف ذات الصلة.

وجاءت تصريحات المسؤول الإسباني بعد إعلان 12 من أبرز أندية كرة القدم الأوروبية الأحد عن إطلاق دوري سوبر أوروبي جديد ينافس دوري أبطال أوروبا.

وقال الوزير إنه سيتحدث إلى أصحاب المشروع الجديد وإلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قبل اتخاذ موقف من البطولة الجديدة.

وأضاف: أي تغييرات في هذا المجال يجب أن تحترم القيم الرياضية ولا تسيء إلى البطولات الحالية في إسبانيا أو إلى المنتخب الوطني.

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