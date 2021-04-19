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وزير الرياضة البريطاني: سنوقف دوري السوبر الأوروبي

أوليفر دودن وزير الرياضة البريطاني

وزير الرياضة البريطاني: سنوقف دوري السوبر الأوروبي

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لندن - رويترز

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قال أوليفر دودن وزير الرياضة البريطاني يوم الاثنين إن بلاده ستبذل كل ما في وسعها لعرقلة دوري السوبر الأوروبي الجديد الذي اقترحه 12 ناديا أوروبيا لكرة القدم، مضيفا أنه سيراجع الدعم الذي تقدمه الحكومة للأندية ولم يستبعد فرض ضرائب إضافية.

وقال دودن إنه التقى بمسؤولي الدوري الممتاز والاتحاد الانجليزي لكرة القدم ورئيس الاتحاد الأوروبي (يويفا) لمناقشة الخطط التي تشمل ستة أندية إنجليزية هي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول وأرسنال وتوتنهام.

وسارع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لرفض فكرة دوري السوبر الأوروبي الأحد وقال دودن إن الحكومة ستبذل كل جهد مستطاع لمنع إقامته حتى لو لم تستطع سلطات كرة القدم ذلك.

وقال أمام البرلمان: أدعوكم للاطمئنان. إذا لم يتمكنوا من التحرك فسنقوم نحن بذلك، سنطرح كل شيء على الطاولة لمنع حدوث ذلك. ندرس كل الخيارات من الحوكمة إلى تعديل قانون المنافسة والآليات التي تسمح لصناعة كرة القدم بالتطور. ببساطة سنراجع كل ما تفعله الحكومة لدعم هذه الأندية للعب. سنفعل كل ما يلزم لحماية لعبتنا الوطنية المفضلة.

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