"فيفا" يرفض إقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الأحد أنه يرفض إقامة بطولة يطلق عليها دوري السوبر الأوروبي خارج إطار كرة القدم الدولية، وذلك رداً على إقامة البطولة الجديدة بمشاركة 12 نادياً من كبار القارة الأوروبية.



وقال الفيفا في بيان: وفقا لهذه الخلفية، فإن الفيفا لا يمكنه إلا التعبير عن رفضه لإقامة دوري السوبر الأوروبي بشكل منفصل خارج إطار كرة القدم الدولية.



وكانت أندية ريال مدريد،برشلونة، أتلتيكو، مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، توتنهام، أرسنال، ليفربول، تشيلسي، ميلان، إنتر، يوفنتوس قد أعلن تأسيس البطولة الجديدة في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين.