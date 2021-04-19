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"يويفا" يعلن زيادة عدد أندية دوري أبطال أوروبا

قرعة دوري أبطال أوروبا
صورة من قرعة سابقة لدوري أبطال أوروبا

"يويفا" يعلن زيادة عدد أندية دوري أبطال أوروبا

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برلين - د ب أ

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يوم الاثنين زيادة عدد الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا من 32 إلى 36 فريقا اعتبارا من عام 2024 موضحا أن الفرق ستخوض عددا أكبر من المباريات، وذلك في تحد لخطط إطلاق بطولة منفصلة تحت مسمى دوري السوبر الأوروبي.

وتقضي الإصلاحات في دوري الأبطال بمنح الفرق المزيد من المباريات في دور المجموعات حيث ستضاف 100 مباراة إلى البطولة التي ستشهد وضع جميع الفرق في مجموعة واحدة وسيخوض كل فريق عشر مباريات أمام فرق أخرى يحددها التصنيف، وذلك فيما يعرف باسم النموذج السويسري، وبعدها تنطلق منافسات الأدوار الإقصائية.

وأعلن 12 ناديا من إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا في وقت سابق اليوم الاثنين، عن خطة لإطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي بمشاركة 20 فريقا على أن يكون 15 من هذه الفرق أطراف دائمين في البطولة.

وكان اليويفا قد وجه تحذيرا صارما للأندية أمس الأحد، وقال ألكسندر سيفرين رئيس اليويفا يوم الاثنين إن اللاعبين الذين سيشاركوا في هذه البطولة سيجرى حرمانهم من المشاركة مع منتخبات بلادهم والمشاركة في البطولات بما في ذلك كأس العالم.

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