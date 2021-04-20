إصابة مهاجم برشلونة في التدريبات

أعلن برشلونة إصابة المهاجم مارتن بريثويت بالتواء في الكاحل ما سيبعده عن جزء من المشوار المتبقي للمنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وذكرت تقارير محلية أن المهاجم الدنمركي، الذي أحرز هدفين في 11 مباراة بالدوري هذا الموسم، سيغيب عن مواجهات خيتافي وفياريال وغرناطة وفالنسيا، لكن برشلونة يأمل في استعادته خلال مباراة قمة مرتقبة أمام أتلتيكو مدريد المتصدر في الثامن من مايو.

وقال برشلونة في بيان: أصيب مارتن بريثويت لاعب الفريق الأول بالتواء في الكاحل خلال المران الثلاثاء. سيبتعد عن التشكيلة وسيتحدد موعد عودته وفقا لمدى استجابته للعلاج.



ويتأخر برشلونة بخمس نقاط عن أتليتيكو لكنه يملك مباراة واحدة إضافية، وسيضمن إحراز اللقب والجمع بين ثنائية الدوري والكأس إذا فاز بكل مبارياته المتبقية.