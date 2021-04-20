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الخليفي: باريس سان جيرمان سيواصل العمل مع يويفا

ناصر الخليفي(أرشيفية- فرانس برس)
ناصر الخليفي

الخليفي: باريس سان جيرمان سيواصل العمل مع يويفا

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باريس - رويترز

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كشف القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، غير الموجود ضمن 12 ناديا أعلنوا تأسيس دوري السوبر الأوروبي، إن أي اقتراحات دون دعم الاتحاد الأوروبي (يويفا) لن تساعد كرة القدم.

وأصدر الخليفي رئيس سان جيرمان بيانا بعد إعادة انتخابه في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء.

وقال البيان : نحن نثق أن أي اقتراح دون دعم اليويفا، وهي المنظمة التي تعمل على رعاية مصالح كرة القدم الأوروبية على مدار حوالي 70 عاما، لن تحل الأزمات التي تواجه مجتمع كرة القدم لكنها في المقابل تكون مدفوعة بمصالح شخصية.

وأضاف الخليفي أن باريس سان جيرمان سيواصل العمل مع اليويفا.

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