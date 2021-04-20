إنفانتينو يرفض دوري السوبر الأوروبي ويهدد الأندية

رفض السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مقترحات لبطولة دوري السوبر الأوروبي، كما هدد الأندية المعنية بعواقب لم يحددها.

وقال إنفانتينو في مؤتمر للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا): لا يوجد شك" في موقف الاتحاد الدولي لكرة القدم من تلك المسألة.

وأضاف: سمعنا وقرأنا كلمات كثيرة عن الحرب والجريمة، إنها كلمات فظيعة والأسوأ إنها تقال عن اللعبة التي نحبها جميعا، أريد أن أقول بكل وضوح أن (فيفا) مؤسسة مبنية على القيم الحقيقية للرياضية.

وأوضح أن بطولة دوري السوبر الأوروبي المكونة من 12 فريقا حتى الآن، تتعارض مع تلك القيم، كما أكد أن (يويفا) يحظى بالدعم الكامل في مواجهة تلك الخطوة.