بنفيكا ينفي مشاركته في دوري السوبر الأوروبي

نفى بنفيكا البرتغالي بشكل قاطع الدخول في أي مباحثات للالتحاق بدوري السوبر الأوروبي لكرة القدم.



وذكرت صحيفة "ريكورد" البرتغالية يوم الثلاثاء أن بنفيكا دخل في مفاوضات للمشاركة في المسابقة الجديدة التي أعلن تأسيسها 12 ناديا كبيرا يوم الأحد منها ستة أندية إنجليزية.

لكن بنفيكا أكد في بيان التزامه بالتنظيم الحالي كعضو في اتحاد الأندية الأوروبية.



وقال بنفيكا في بيان: يود بنفيكا أن يوضح أن المعلومة التي نشرتها صحيفة "ريكورد"، حول وجود مفاوضات للمشاركة في دوري السوبر الأوروبي، هي خاطئة تماما، ويؤكد النادي معارضته التامة للمشروع.



وأضاف البيان أن بنفيكا كان أول ناد برتغالي يعلن معارضته لفكرة دوري السوبر عند سؤال رئيسه التنفيذي دومينغوس سواريس دي أوليفييرا في مقابلة خلال نوفمبر الماضي.