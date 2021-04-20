بيريز: هدفنا إنقاذ كرة القدم

أكد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أن الهدف الأساسي من إطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي هو إنقاذ كرة القدم.

ويأتي هذا بعد الانتقادات التي تعرضت لها البطولة المستحدثة على مدار الـ24 ساعة الماضية منذ الإعلان يوم الاثنين عن إطلاقها.

وكان مؤسسو البطولة دشنوا الموقع الإلكتروني الخاص بها يوم الأحد بعد يوم من الجدل بشأن هذه البطولة، كما تم تعيين بيريز رئيسا لهذه البطولة الجديدة.

وضمت قائمة مؤسسي البطولة 12 ناديا منها ما يطلق عليه "الستة الكبار" في إنجلترا وهم مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول وأرسنال وتشيلسي وتوتنهام إضافة لثلاثة أندية من إيطاليا هي ميلان وانتر ميلان ويوفنتوس وثلاثة أندية من إسبانيا هي ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.

ومن المقرر أن يستفيد الأعضاء المؤسسون من مكاسب أولية غير متوقعة قدرها 5ر3 مليار يورو (2ر4 مليار دولار).

ومع ذلك، قال بيريز في تصريحات لقناة "إل تشيرنغيتو" التلفزيونية إنه شعر بأن هناك قيم أعلى في اللعب من مجرد الجشع.

وأوضح: أكبر الأندية في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وجدت حلا للوضع الصعب للغاية الذي تمر به كرة القدم.

وأضاف: ريال مدريد خسر 400 مليون يورو في موسمين اثنين فقط ، وهذا ما يتعلق بريال مدريد وحده. وعندما يكون لديك دخلا من البث التلفزيوني ، تتفهم أن الحل هو خلق مباريات أكثر تنافسية وجاذبية ويمكن مشاهدتها في كل أنحاء العالم.

وأشار بيريز : قررنا ، في منتصف الأسبوع ، أنه من الممكن أن نقدم دوري السوبر الأوروبي بمباريات أكثر وذلك بديلا لدوري أبطال أوروبا. كرة القدم يجب أن تتطور. إنها تفقد الاهتمام. علينا أن نفكر لماذا يفقد الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاما الاهتمام باللعبة. هناك مباريات رديئة المستوى وعناك منصات أخرى للترفيه.

وأضاف بيريز : علينا أن نجعل اللعبة أكثر جاذبية. ليس أمرا من أجل الأثرياء. نفعل هذا لإنقاذ كرة القدم.

ولا يشعر بيريز بأي قلق إزاء التهديدات باستبعاد الريال وتشيلسي ومانشستر سيتي من الدور قبل النهائي لدوري الأبطال الأوروبي هذا الموسم لكون الأندية الثلاثة من المؤسسين للبطولة المستحدثة.

كما لا يشعر بيريز بالقلق من تهديدات اتحادي كرة القدم الأوروبي (يويفا) والدولي (فيفا) باستبعاد اللاعبين المشاركين في دوري السوبر الأوروبي من المشاركة في البطولات الدولية.

وقال بيريز : كل لاعب عليه أن يلتزم الهدوء لأن هذا لن يحدث. ريال مدريد لن يستبعد من دوري الأبطال ، وكذلك مانشستر سيتي وأي ناد آخر.

وأوضح : هذا لن يحدث. لا أريد الخوض في الأسباب القانونية ، ولكن هذا لن يحدث. هذا ليس ممكنا من الناحية القانونية.

وعلى الرغم من العداء التاريخي بين ريال مدريد وبرشلونة ، قال بيريز إنه من السهل إقناع رئيس نادي برشلونة المنتخب مؤخرا خوان لابورتا بالمشاركة في هذا المشروع.

وأضاف بيريز : المباريات بين الأندية الكبيرة هي الأكثر جاذبية. إنها المباريات التي تدر أكبر عائدات مالية. لا أعتقد أن المباريات الصغيرة أكثر جاذبية.

وأشار : هناك بطولات محلية لا يعرف الناس أسماءها حتى.كرة القدم بوضعها الحالي لا يمكن أن تستمر.