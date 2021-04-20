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تشيفرين يتهم أندية دوري السوبر الأوروبي بخيانة الجماهير

رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

تشيفرين يتهم أندية دوري السوبر الأوروبي بخيانة الجماهير

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نيون - د ب أ

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اتهم أليكساندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الأندية الـ12 التي شكلت بطولة دوري السوبر الأوروبي بنسيان تاريخ اللعبة وخيانة الجماهير.

وقال تشيفرين في كلمة مطولة في افتتاح كونغرس (يويفا): الأنانية حلت محل التضامن، المال أصبح أهم من المجد، الطمع بات أهم من الولاء والأرباح أكثر أهمية من العاطفة.

وأضاف: بالنسبة للبعض، أصبحت الجماهير مستهلكين وعملاء وأصبحت البطولات مجرد سلع.

وتابع: كرة القدم هي ملك للجميع لأنها جزء من تراثنا، احترام التاريخ واحترام التقاليد والأخرين، أعتقد أن هذا يعني شيئا ما.

ورغم ذلك فإن تشيفرين، الذي يستهدف بصفة خاصة ملاك الاندية الإنجليزية الستة، قال إن على الأندية أن يعلموا بأنهم ارتكبوا خطأ فادحا لكن هناك وقت لإصلاح هذا الخطأ، على حد تعبيره.

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