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تشيلسي يجهز أوراقه للانسحاب من دوري السوبر الأوروبي

تشيلسي
تشيلسي شكل إلى جانب 11 نادياً بطولة دوري السوبر الأوروبي

تشيلسي يجهز أوراقه للانسحاب من دوري السوبر الأوروبي

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العربية.نت

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كشفت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" يوم الثلاثاء أن نادي تشيلسي اللندني يجهز أوراقه للانسحاب من بطولة دوري السوبر الأوروبي بعد أقل من يومين على إعلانه إلى جانب 11 نادياً تشكيل البطولة الوليدة والتي أثارت الكثير من الجدل.

ونشرت "بي.بي.سي" مساء يوم الثلاثاء خبراً مقتضباً قالت فيه: تشيلسي يجهز أوراقه لطلب الانسحاب من بطولة دوري السوبر الأوروبي. مشيرة إلى أنها ستكشف المزيد من التفاصيل في الساعات المقبلة.

وواجه قرار تشيلسي غضب جماهيره التي احتشدت خارج ملعب "ستامفورد بريدج" للتنديد بقرار المالك الروسي رومان أبراموفيتش بالانضمام إلى البطولة.




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