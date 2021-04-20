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تيباس: بيريز مجرد "جاهل" يريد قتل كرة القدم

تيباس في صورة سابقة مع بيريز

تيباس: بيريز مجرد "جاهل" يريد قتل كرة القدم

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مدريد - رويترز

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انتقد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لأنه كان من العناصر الدافعة لإطلاق دوري السوبر الأوروبي ووصف المسابقة بأنها تمثل وفاة لكرة القدم.

وقال بيريز، الذي اختير ليصبح رئيسا لدوري السوبر، للتلفزيون الإسباني يوم الاثنين إن السبيل الوحيد لكي تنجو كرة القدم العالمية على كافة المستويات سيكون عن طريق المسابقة الجديدة.

وكتب تيباس رئيس الرابطة على "تويتر" في ديسمبر 2020، قلت إن فلورنتينو بيريز كان جاهلا جدا، لكن الآن أقول إنه خاسر.

وأضاف: كرة القدم لم تُدمر تماما كما يقول، ولن يكون أيضا دوري السوبر هو الحل بل سيكون من بين المشكلات. سيمثل وفاة لكرة القدم.

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