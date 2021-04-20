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جونسون يهدد بتمرير تشريع يمنع إقامة دوري السوبر

جونسون
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

جونسون يهدد بتمرير تشريع يمنع إقامة دوري السوبر

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لندن - رويترز

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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الثلاثاء إن حكومته ستدرس إصدار تشريع للحيلولة دون إقامة دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم الذي أعلن 12 ناديا بارزا عن تأسيسه.

وعقد جونسون اجتماعا مع ممثلين عن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ورابطة الدوري الممتاز وروابط المشجعين وأكد أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام مساعي إقامة بطولة مغلقة.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي: دوري السوبر ليس في مصلحة الجماهير وليس في مصلحة كرة القدم. كيف نسمح ببطولة مغلقة تمنع الأندية من التنافس ضد بعضها البعض واللعب ضد بعضها البعض. إذا لزم الأمر، ومن أجل حماية مبدأ المنافسة فإننا سنسعى كما قلت للجهات المعنية في وقت سابق إلى حل تشريعي.

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