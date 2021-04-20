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رئيس الاتحاد الألماني: يجب استبعاد أندية السوبر من جميع المسابقات

رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم

رئيس الاتحاد الألماني: يجب استبعاد أندية السوبر من جميع المسابقات

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برلين - رويترز

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طلب الاتحاد الألماني لكرة القدم يوم الثلاثاء استبعاد 12 ناديا المرتبطين بدوري السوبر الأوروبي الانفصالي لكرة القدم من كل المسابقات حتى إعادة النظر في الأمر.

وقال فريتز كيلر رئيس الاتحاد الألماني في حساب الاتحاد على "تويتر" : يجب منع الأندية وفرق الشباب الخاصة بها من كل المسابقات حتى يفكروا أولا في مشجعيهم الذين جعلوهم من أندية الصفوة في العالم، وليس فقط في أكياس ومحافظ النقود.

وأعلن 12 ناديا يوم الأحد تأسيس دوري السوبر في خطوة من المنتظر أن تشهد صراعا على السيطرة على كرة القدم وإيراداتها الضخمة مع الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) والاتحاد الدولي (فيفا).

ولم يوقع أي ناد ألماني على هذه الاتفاقية حيث تكونت الأندية من ستة فرق إنجليزية وثلاثة فرق إسبانية وثلاثة فرق إيطالية.

وسيمول بنك (جيه.بي مورغان) الأميركي المسابقة الجديدة وسيمنح الأندية المؤسسة 3.5 مليار يورو (4.2 مليار دولار) للإنفاق على البنية التحتية والتعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19.

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