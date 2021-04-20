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رئيس الوزراء البريطاني يستعين بالدول لإيقاف دوري السوبر الأوروبي

بوريس جونسون

رئيس الوزراء البريطاني يستعين بالدول لإيقاف دوري السوبر الأوروبي

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لندن - رويترز

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قال المتحدث باسم بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني يوم الثلاثاء، إنه يتطلع إلى النقاش مع كل المعنيين بإطلاق دوري السوبر الأوروبي الانفصالي لكرة القدم ويتضمن ذلك الدول الأخرى لمحاولة إيقاف خطط إنشاء هذه المسابقة الجديدة.

وردا على سؤال حول خطط رئيس الوزراء للحديث مع نظيريه في إسبانيا وإيطاليا بخصوص هذا الأمر، قال المتحدث: نحن نتطلع إلى الحديث إلى كل المعنيين بهذا الأمر ويتضمن ذلك الدول الأخرى أيضا.

وأضاف في إشارة إلى تقارير تتكهن بتفكير بعض الأندية في التراجع عن هذا المشروع: نحن بدون أي شك لا نريد أن يستمر الأمر بشكله الحالي وسنرحب بقرار أي ناد لمحاولة التراجع.

وأعلن 12 ناديا يوم الأحد، بواقع ستة أندية إنجليزية وثلاثة من إسبانيا ومثلها من إيطاليا، خطط إنشاء دوري السوبر الذي سيكون بمثابة المنافس القوي لدوري أبطال أوروبا.

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