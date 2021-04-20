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رئيس ريال مدريد السابق: أندية دوري السوبر لن تصمد في وجه المعارضة

رئيس ريال مدريد السابق: أندية دوري السوبر لن تصمد في وجه المعارضة

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العربية.نت

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يتوقع رامون كالديرون رئيس ريال مدريد السابق أن لا تصمد الأندية المشاركة في مشروع دوري السوبر الأوروبي أمام معارضة الاتحادات القارية والمحلية، مشيراً إلى أن ذلك قد يعتبر كمخرج من الأزمة المالية التي تحيط بالأندية، لكنه لا يصب في مصلحة كرة القدم العالمية.

وقال كالديرون لنشرة أخبار الرياضة في "العربية": جاء هذا المشروع في وضع صعب بالنسبة لكرة القدم، خصوصاً بعد فيروس كورونا المستجد، وهناك الكثير من الأندية التي تعاني مالياً، وهذا لم يسبق له مثيل في عالم كرة القدم، لكن لا ننسى معارضة "فيفا" والاتحاد الأوروبي والاتحادات المحلية، ولا أعتقد أن الأندية ستسطيع الوقوف أمامها.

وواصل: الاتحادات لن تسمح لهذه الأندية باللعب في البطولات الدولية، الأمر ليس اقتصادياً، لكن لديهم الحق في ذلك، رغم أنني أرى أن الاتحادات القارية والمحلية عندما لوحت بمنع اللاعبين من المشاركة مع منتخباتهم أشبه بالتحايل عليهم.

وحول قيادة بيريز للحملة، أجاب كالديرون: فلورنتينو بيريز هو عراب هذا المشروع، كون ريال مدريد يعاني اقتصادياً بسبب الجائحة، ويحاول الاستثمار في الملاعب واللاعبين لتعويض الخشائر، وبالنسبة له فإن بطولة دوري السوبر الأوروبي حل لمعالجة المشاكل التي يعاني منها النادي.

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