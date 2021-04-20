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زيدان: لن أتحدث عن دوري السوبر الأوروبي.. اسألوا بيريز

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المدرب الفرنسي زين الدين زيدان

زيدان: لن أتحدث عن دوري السوبر الأوروبي.. اسألوا بيريز

متابع الغاء المتابعة

مدريد - رويترز

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شدد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد على أنه لن يتحدث عن دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم والذي يقوده رئيس النادي فلورنتينو بيريز.

وكان زيدان يتحدث في مؤتمر صحافي قبل مواجهة قادش في دوري الدرجة الأولى الإسباني يوم الأربعاء، وتعرض لسلسلة من الأسئلة عن هذه المسابقة الجديدة رغم واقع أن ريال من بين 12 ناديا مؤسسا.

وقال زيدان يوم الثلاثاء: هذا سؤال إلى شخص واحد وهو الرئيس. أنا هنا من أجل المباراة. لكل شخص رأيه لكني لست هنا للحديث عن هذا الأمر. سأتحدث عن مباراة الأربعاء والدوري ودوري الأبطال، أما غير ذلك فهي ليست وظيفتي.

وأضاف: يمكن لكم أن تقولوا إني أقف على الحياد، ولا بأس في ذلك، لأن ما أريد فعله هو التدريب وهذا كل ما في الأمر.

وأكد زيدان أن الفريق لم يناقش بين لاعبيه إمكانية التعرض لأي عقوبات من الاتحاد الأوروبي (اليويفا) مثل استبعاده من دوري الأبطال بعد إعلان المشاركة في تأسيس دوري السوبر.

وقال زيدان: لا نتحدث عن مثل هذه الأمور في غرفة اللاعبين. تركيزنا ينصب فقط على المباراة المقبلة.

وخرج ريال بتعادل سلبي محبط مع خيتافي الجولة الماضية لتتلقى آماله لضربة في الاحتفاظ باللقب ولا يتعلق مصيره بيده حيث يتأخر بثلاث نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر.

لكن زيدان أصر على أن ريال لن يستسلم في الصراع على اللقب كما أكد عودة المدافعين رفائيل فاران وداني كاربخال إلى التشكيلة بينما سيستمر غياب إيدن هازارد وسيرجيو راموس وفيدريكو فالفيردي.

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